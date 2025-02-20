В Смоленской области перевернулась фура, полная свиней

В Смоленской области перевернулась фура со свиньями. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В Смоленской области перевернулась фура со свиньями
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«В Вязьме перевернулась фура со свинками на борту. Когда свинолайнер перевернулся пятачки остались живы, но были сильно напуганы. Местный житель запечатлел на видео, как взволнованные хряки истошно и страшно визжат. Звуки походили на сингл из Преисподней», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что свиньи сидят в перевернутой фуре. При этом некоторые из них покинули место аварии и ушли на обочину. На записи также слышно, что животные издают громкие звуки.

По информации источника, в результате аварии никто не пострадал. При этом сколько всего было свиней в транспорте, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Приморском крае под Уссурийском птица влетела в лобовое стекло автомобиля во время движения. Инцидент произошел утром, на пассажирском сиденье никого не было, поэтому обошлось без пострадавших среди людей.

Ранее школьницы отлетели от удара Lada Priora.

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