В Мурманской области три человека пострадали в ДТП

В Мурманской области в ДТП, которое произошло утром 20 февраля в районе 10-го километра автодороги "Кола - МАПП Лотта", пострадали три человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал госавтоинспекции региона.

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По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2112" по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ГАЗель".

В итоге водитель "ВАЗ-2112" и два пассажира "ГАЗели" получили травмы и доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.