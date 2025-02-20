В Мурманской области три человека пострадали в ДТП
В Мурманской области в ДТП, которое произошло утром 20 февраля в районе 10-го километра автодороги "Кола - МАПП Лотта", пострадали три человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2112" по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ГАЗель".
В итоге водитель "ВАЗ-2112" и два пассажира "ГАЗели" получили травмы и доставлены в больницу.
На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.