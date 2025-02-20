Два человека пострадали в ДТП с фурой в Нижегородской области

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Два человека пострадали в ДТП с фурой в Чкаловском округе Нижегородской области утром 20 февраля. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась на 309-м км автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Неустановленный водитель Fiat по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с фурой Sitrak, которой управлял 35-летний водитель. Затем легковушка улетела в кювет.

В ДТП пострадали 20-летняя пассажирка легковушки и 21-летний парень. Их доставили в больницу в Балахне.

Ранее мы сообщали о том, что водитель иномарки пострадал в массовом ДТП на трассе около Дзержинска.