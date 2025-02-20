Школьница отлетела от удара автомобиля в Ленобласти

В Ленинградской области в Красном Селе автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».

«Для девочки загорелся зеленый человечек, когда девочка уже лежала на асфальте. Какой сигнал горел водителю - пока установить не удалось», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок стоит возле пешеходного перехода. После того как загорается зеленый сигнал светофора, школьница переходит через дорогу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара несовершеннолетняя отлетает на несколько метров, затем к пострадавшей подбегают прохожие.

По информации источника, несовершеннолетнюю госпитализировали, на момент приезда служб спасения девочка находилась без сознания.

По словам очевидцев, сообщить о случившемся родителям они не могли, поскольку телефон ребенка был заблокирован. Также известно, что несовершеннолетняя шла из бассейна: в ее рюкзаке были принадлежности для плавания.