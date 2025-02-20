В Волгограде 16-летний школьник выпал из багажника автомобиля, которым управлял 13-летний водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 17 февраля. Группа подростков решила прокатиться на снятом с регистрации ВАЗ-2107, при этом один из несовершеннолетних решил проехаться в багажнике. За руль автомобиля сел 13-летний подросток — около двух часов ночи машина наехала на лежачего полицейского, из-за чего автомобиль резко подбросило в воздух. В результате 16-летний подросток вылетел из багажника прямо на асфальт.

На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи. Согласно имеющейся информации, пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг. В данный момент автомобиль находится на штрафстоянке. Как уточняет источник, никакое уголовное наказание нарушителям не грозит, поскольку водителю еще не исполнилось 14 лет.