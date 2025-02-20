Посол России пострадал в ДТП в Ереване

Российский посол в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Shamshyan.

В момент аварии посол находился в автомобиле — в итоге он был доставлен в больницу. Состояние Копыркина не уточняется. Согласно предварительным данным, авария произошла из-за гололедицы. На данный момент ни одно из посольств никак не прокомментировало эту информацию.

«Служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП сегодня в Ереване. В результате аварии водитель и пассажир были доставлены в больницу», — сообщает источник.

Ранее в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.