Посол России пострадал в ДТП в Ереване

Из-за гололеда в Ереване в аварию попала служебная машина российского посла в Армении Сергея Копыркина. Дипломата и его водителя госпитализировали. Об этом сообщил в четверг, 20 февраля, сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Уточняется, что служебный автомобиль марки Toyota попал в ДТП в районе Сари Тах, около школы № 70. Дипломат сидел на заднем сидении машины.

На данный момент других деталей не сообщается.

Непогода вызвала коллапс на дорогах и улицах Еревана, муниципальные службы не справляются с количеством выпавших осадков.

Сотрудник посольства РФ в Республике Корея попал в ДТП в Сеуле

Президент Сербии Александр Вучич 8 февраля сообщил, что при посещении севера республики в машине его кортежа лопнуло колесо, и призвал «не поднимать шум» из-за этого. Сербские журналисты разместили в Сети видео инцидента. На нем у автомобиля Audi из президентского кортежа на трассе между населенными пунктами сначала появляется дым в районе левого заднего крыла, затем отрывается и откатывается на ходу влево часть колеса.