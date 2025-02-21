В российском регионе после столкновения с тремя авто перевернулась скорая

В городе Кудрово Ленинградской области автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с тремя автомобилями. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его данным, бригада врачей в скорой в момент ДТП направлялась на вызов, пациентов в машине не было. После столкновения скорая задела несколько автомобилей, в том числе один припаркованный.

Никто, предварительно, не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Два фельдшера получили несовместимые с жизнью травмы. Впоследствии выяснилось, что внутри иномарки находились военнослужащие.