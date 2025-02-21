Премиальный автомобиль Aurus Senat стал участником аварии в центре Москвы, в результате которой пострадал один человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, ДТП произошло на улице Воздвиженка. Его участниками, помимо Aurus Senat, стали еще два Mercedes (S-класс и GLS-класс). Пострадал один человек, его состояние не уточняется.

«По предварительным данным, автомобиль принадлежит Министерству сельского хозяйства. По информации Mash, пострадал один человек. Все случилось около часа назад на улице Воздвиженка», — говорится в сообщении канала.

На кадрах, приведенных изданием, видны повреждения одной из машин. На месте ДТП образовалась пробка.

Напомним, что Aurus Senat проекта «Кортеж» впервые представили на инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году. Позже глава государства заявил о необходимости наладить «нормальное производство» седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых, но и у людей со средним достатком.