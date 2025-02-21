Грузовик насмерть сбил человека у входа в аэропорт Шереметьево

Возле аэропорта Шереметьево в Москве произошло ДТП с наездом на людей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Подмосковью в Telegram-канале.

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Авария произошла примерно в 5:40 на 4-м км Шереметьевского шоссе. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем грузовика Volkswagen наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 39-летний пострадавший скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 20 февраля один человек погиб в результате ДТП с грузовиком на 240 км внутренней стороны ЦКАД. Водитель Scania наехал на стоящий из-за поломки Mitsubishi — водитель последнего скончался от полученных травм на месте.