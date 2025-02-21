Момент аварии с Aurus Senat возле Красной площади попал на видео

Момент ДТП с автомобилем министерства сельского хозяйства Aurus Senat в центре Москвы попал на видео, пишет Telegram-канал Mash.

О том, что премиальный автомобиль Aurus Senat стал участником аварии в столице, в результате которой пострадал один человек, сообщил канал сегодня утром. ДТП произошло на улице Воздвиженка. Его участниками, помимо Aurus Senat, стали еще два Mercedes (S-класс и GLS-класс), говорилось в публикации. Позднее стало известно, что в салоне седана находилась министр СХ Оксана Лут. Как стало известно, она не пострадала.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как GLS-класс выезжал с Крестовоздвиженского переулка и не заметил правительственный S-класс. Напомним, что Aurus Senat проекта «Кортеж» впервые был представлен на инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году.

Сегодня сообщалось, что один человек погиб в результате наезда на пешехода возле аэропорта Шереметьево. Согласно заявлению пресс-службы УМВД России по Подмосковью, авария произошла примерно в 5:40 на 4-м км Шереметьевского шоссе. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем грузовика Volkswagen наехал на человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 39-летний пострадавший скончался на месте.