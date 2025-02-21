Пассажирский автобус попал в ДТП под Нижним Новгородом

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Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса произошло в поселке Зеленый город. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На кадрах видно, что сильно пострадал и легковой автомобиль. Есть ли люди, которые получили травмы в ДТП, — пока неизвестно.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с участием микроавтобуса в Кстовском округе. От удара трое взрослых граждан получили ушибы и черепно-мозговые травмы.

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