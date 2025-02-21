Два врача пострадали в ДТП скорой помощи с двумя машинами в Москве

Два фельдшера скорой помощи пострадали в результате массового ДТП на Ферганской улице в Москве. Автомобиль врачей перевернулся после столкновения.

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Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— На улице Ферганская в районе дома 11 произошло столкновение трех автомобилей с участием автомобиля скорой медицинской помощи с последующим ее опрокидыванием. В результате дорожной аварии два фельдшера СМП получили ранения различной степени тяжести, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против водителя «Фольксвагена», который насмерть сбил пешехода возле московского аэропорта Шереметьево. Авария произошла 21 февраля примерно в 5:40 на четвертом километре Шереметьевского шоссе. Пострадавший скончался на месте происшествия.