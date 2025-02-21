В Армении в ДТП попали свыше 1 тыс. автомобилей за день из-за снегопада

Свыше 1 тыс. транспортных средств оказались участниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Армении за день из-за обрушившегося на республику снегопада, сообщает Союз страховщиков Армении.

"С 20 февраля на территории Армении зарегистрировано большое количество дорожно-транспортных происшествий из-за неблагоприятных погодных условий. Шесть страховых компаний, обслуживающих договоры ОСАГО, вместе зарегистрировали более 1 тыс. происшествий за день", - говорится в сообщении Союза страховщиков в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

При этом в союзе подчеркнули, что система страхования работает в перегруженном, чрезвычайном режиме.

"Это беспрецедентная ситуация, система перегружена, телефонные линии перегружены", - добавили в союзе.

С утра 20 февраля в Ереване и по всей республике идет сильный снегопад. В результате неблагоприятных погодных условий ряд дорог, в том числе и республиканского значения, стали труднопроходимы для транспортных средств. Было зафиксировано большое число ДТП, среди пострадавших оказался и посол России в Ереване Сергей Копыркин, получивший легкие травмы. Как сообщил мэр Еревана Тигран Авинян, за десять часов в столице выпала месячная норма снега, парализовав движение транспорта. Кроме того, с утра в Ереване были отменены занятия в школах и высших учебных заведениях.