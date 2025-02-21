Под Саратовом в ДТП погибли три человека

Мужчина и двое подростков погибли, женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

"В 19:48 (18:48 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи села Озерки произошло столкновение "ВАЗ-2107" и Volkswagen. В результате ДТП из "ВАЗ-2107" погибли мужчина и двое подростков, также пострадала женщина", - сообщил Юрин.

Он уточнил, что пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.