В Армении за день более тысячи машин попали в ДТП

Страховые компании Армении работают в авральном режиме из-за огромного числа ДТП. Союз страховщиков Армении сообщил, что 20 февраля больше одной тысячи автомобилей стали участниками дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП лёгкие травмы получил посол России в Армении Сергей Копыркин.

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Причина такого «коллапса» — обрушившийся на страну сильный снегопад. Несколько дорог, в том числе республиканского значения, стали непроходимы для машин. По словам мэра Еревана, за десять часов в городе выпала месячная норма снега, в результате чего движение транспорта было практически остановлено — на дорогах растянулись многокилометровые пробки.

«С 20 февраля на территории Армении зарегистрировано большое количество дорожно-транспортных происшествий из-за неблагоприятных погодных условий. Шесть страховых компаний, обслуживающих договоры ОСАГО, вместе зарегистрировали более 1 тысячи происшествий за день», — сообщил Союза страховщиков Армении.

Там отметили, что система и телефонные линии работают в перегруженном, чрезвычайном режиме.

«Это беспрецедентная ситуация», — прокомментировали последние сутки в ССА.

Центр гидрометеорологии и мониторинга ещё за неделю предупреждал жителей Армении о приближении мощнейшего циклона. В большинстве районов страны с 20 февраля идет снег, местами — метель.