В Новосибирской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса King Long и автомобиля Toyota Cresta в Ордынском районе Новосибирской области.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия водитель автомобиля Toyota скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, мужчина-пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились 13 пассажиров, они не обращались за помощью к медикам.

ДТП произошло на 94-м км трассы К-17р Новосибирск - Кочки - Павлодар. Автобус двигался по маршруту Ярково - Новосибирск. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии в рамках доследственной проверки.