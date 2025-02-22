В Москве женщина-водитель сбила на зебре девочку
Девочка 12-и лет попала в реанимацию в Новой Москве после ДТП. На пешеходном переходе ее сбил автомобиль «Ауди», которым управляла молодая женщина. Об этом сообщает столичная прокуратура.
ДТП произошло на улице Центральной в поселке Птичное (Троицкий административный округ Москвы). На пешеходном переходе «Ауди» наехал на 12-летнюю девочку.
«От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. В результате ДТП девочка была госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред», — сообщает прокуратура.
Автомобилем управляла 26-летняя женщина.
Прокуратура опубликовала видео инцидента, на кадрах видно, что «Ауди» не сбросила скорость, подъезжая к пешеходному переходу.
В надзорном ведомстве заявили, что контролируют привлечение водителя к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.