В Москве женщина-водитель сбила на зебре девочку

Девочка 12-и лет попала в реанимацию в Новой Москве после ДТП. На пешеходном переходе ее сбил автомобиль «Ауди», которым управляла молодая женщина. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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ДТП произошло на улице Центральной в поселке Птичное (Троицкий административный округ Москвы). На пешеходном переходе «Ауди» наехал на 12-летнюю девочку.

«От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. В результате ДТП девочка была госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред», — сообщает прокуратура.

Автомобилем управляла 26-летняя женщина.

Прокуратура опубликовала видео инцидента, на кадрах видно, что «Ауди» не сбросила скорость, подъезжая к пешеходному переходу.

В надзорном ведомстве заявили, что контролируют привлечение водителя к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.