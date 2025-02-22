В Новой Москве женщина на иномарке сбила девочку на переходе

Женщина сбила малолетнюю девочку на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

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"По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляя автомобилем Audi, двигаясь по улице Центральная в п. Птичное, на пешеходном переходе совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП от удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении.

"В результате ДТП девочка была госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред", - сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что привлечение водителя к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов.