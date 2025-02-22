Движение на МКАД затруднено из-за аварии на 41 километре

Движение на МКАД в районе развязки с Калужским шоссе затруднено из-за аварии
Авария произошла на 41 км МКАД, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На внешней стороне 41 км МКАД (в районе съезда №41) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение затруднено на 4 км. Водителей просят выбирать пути объезда.