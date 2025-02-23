Жесткое ДТП с КАМАЗами на трассе ЯНАО: есть пострадавшие

На трассе Тазовский-Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков КАМАЗ. В результате столкновения один из водителей получил травмы и был госпитализирован.

Согласно информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, авария произошла на 51-м километре автодороги. КАМАЗ модели 638298, потеряв управление, занесло, и его прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом модели 441080.

Водитель первого грузовика получил травмы, мужчину госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о ночном ДТП на трассе в Новосибирской области, в котором погиб 48-летний водитель.