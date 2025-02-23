Известный метал-музыкант погиб в ДТП с участием своей 90-летней матери

Стали известны трагические детали гибели на 62-м году жизни Карла Кокрана, заметной фигуры на ландшафте тяжелой музыки. Карл был гитаристом, певцом и автором песен.

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Музыкант сотрудничал с Эйсом Фрейли из Kiss, с ESP, группой, которую собрали бывшие участники Kiss Эрик Сингер и Брюс Кулик, с Джо Линном Тернером (Rainbow, Deep Purple), своим давним другом.

В 2014-м Карл перенес инсульт, некоторое время был в коме, далее оставшись частично парализованным.

Карл Кокран погиб в ДТП 19 февраля в Нью-Джерси. Как передает People, ссылаясь на местную полицию, автомобиль, где гитарист находился на пассажирском сидении, около 7:20 утра врезался в дерево. За рулем находилась 90-летняя мать музыканта - пожилая женщина при столкновении вылетела из автомобиля. Кокрана экстренно доставили на вертолете в местную университетскую больницу, где он был признан мертвым ввиду полученных фатальных травм.