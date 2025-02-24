В Москве голый водитель устроил массовое ДТП

На востоке столицы абсолютно голый водитель устроил массовую аварию. Кадры с ее последствиями опубликовал Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва".

Инцидент произошел на Перовской улице. Полицейские обратили внимание, что за рулем машины службы доставки сидит мужчина без одежды. Когда патрульные направились к нему, чтобы выяснить, в чем дело, неадекватный мужчина нажал на газ и протаранил несколько машин на парковке.

В итоге возмутителя спокойствия удалось задержать. Официальной информации о происшествии пока не поступало.