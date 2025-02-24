Девушка на Porsche Cayenne устроила массовое ДТП в Новосибирске

На левом берегу столицы Сибири в понедельник, 24 февраля, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств.

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Согласно предварительным данным, полученным от пресс-службы ГАИ по Новосибирской области, водитель автомобиля Porsche Cayenne, женщина 1985 года рождения, двигаясь со стороны площади Лыщинского, допустила наезд на препятствие, расположенное слева по ходу движения. В результате удара автомобиль Porsche Cayenne, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения.

На встречной полосе произошло столкновение Porsche Cayenne с автомобилем Lexus, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения. Удар оказался настолько сильным, что Porsche Cayenne продолжил движение и совершил повторное столкновение с автомобилем Subaru, под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате цепной реакции автомобиль Subaru, в свою очередь, столкнулся с троллейбусом, которым управлял мужчина 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Porsche Cayenne. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами, характер которых не уточняется. Другие участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые занимались оформлением ДТП и регулированием движения, поскольку авария серьезно осложнила транспортную ситуацию на данном участке дороги. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

Статистика аварийности свидетельствует о том, что одной из распространенных причин ДТП является нарушение водителями правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции. В 2024 году такие нарушения стали причиной около 20% всех дорожно-транспортных происшествий.