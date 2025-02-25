Маршрутное такси перевернулось на трассе в Краснодарском крае

Маршрутное такси перевернулось в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В результате пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ.

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По данным ведомства, в 05:00 25 февраля на 85-м километре трассы Краснодар – Кропоткин водитель маршрутного такси съехал с дороги и перевернулся. На место происшествия прибыла полиция. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в Орловской области поезд врезался в автомобиль. По данным МЖД, автомобилист выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который ехал из Санкт-Петербурга в Белгород. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате водитель и пассажир автомобиля скончались. При этом экипаж и пассажиры поезда не обращались за медицинской помощью.