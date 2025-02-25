В Омской области столкнулись грузовик и микроавтобус

Столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло в Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП погиб один человек, еще восемь доставлены в больницу.

"По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее 9 человек, один из которых погиб, остальные доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 10:10 (07:10 мск) на 261-м км автотрассы Омск - Муромцево. Предварительно установлено, что у грузового автомобиля, который следовал в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом. После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus врезался еще один грузовик. Возбуждено уголовное дело, на месте работают автоинспекторы.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, погибший в автоаварии - пассажир микроавтобуса, среди пострадавших есть ребенок. Прокуратура взяла на контроль расследование дела. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова рассказала ТАСС, что следственные органы в связи с ДТП проводят проверку на предмет наличия факта оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.