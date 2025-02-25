Грузовик с яйцами разбился в Амурской области

В Амурской области перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший яйца, сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

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«На трассе Хабаровск – Чита, примерно в ста километрах от Зеи, перевернулась фура с продуктами – 52-летний водитель был пьян, не справился с управлением», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что никто не пострадал. Уцелела даже большая часть товара – его расхватывают проезжающие мимо халявщики.

До этого в Брянской области произошло ДТП с участием электрички.

Инцидент произошел между станциями Брасово и Комаричи. Грузовик выехал на рельсы несмотря на то, что в этот момент к месту аварии приближался поезд.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В результате ДТП пострадал пассажир поезда, машинист и сотрудник транспортной безопасности.

Ранее фура протаранила легковушку и попала на видео в Приморье.