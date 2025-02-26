Три автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице в Москве

Три автомобиля столкнулись на Профсоюзной улице в районе дома 138А, строения 1, в Москве. Об этом заявил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

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По данным ведомства, на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее две легковушки столкнулись на улице Адмирала Лазарева в Бутове. Авария случилась, когда один из автомобилистов поворачивал на перекрестке и не пропустил другого на зеленый свет. От удара машины вынесло к тротуару.

До этого три автомобиля попали в ДТП на внутренней стороне ТТК. На месте аварии работали оперативные службы.