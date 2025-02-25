Водитель грузовика лишился яиц в аварии на трассе Хабаровск — Чита

На трассе в Амурской области произошло ДТП с участием фуры. После случившегося на дороге появились разбитые яйца, которые заметили проезжающие мимо водители.

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Дорожный инцидент случился на трассе Хабаровск – Чита. Примерно в ста километрах от города Зея перевернулся грузовой автомобиль с продуктами. В итоге на проезжей части оказались тысячи яиц, часть из которых уцелела при падении. Ими заинтересовались проезжающие мимо водители, которые решили присвоить часть товара себе. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как передает издание "Газета.ru", фурой управлял 52-летний водитель, который был пьян. Он не справился с управлением.

Отмечается, что в данном инциденте никто не пострадал.