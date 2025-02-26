Фура протаранила пассажирский автобус в Нижегородской области

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ДТП с участием фуры и автобуса случилось в Кстовском округе 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 10:20 на втором километре трассы Нижний Новгород — Кстово. 56-летний водитель фуры Freightliner не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ПАЗ, стоящий на обочине. Внутри находился только 59-летний водитель. В тот момент «пазик» был неисправен, и пассажиров в салоне не было.

В ДТП пострадал водитель автобуса. Он получил ушиб ноги. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее массовое ДТП с фурами и автобусом случилось в Навашинском округе.

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