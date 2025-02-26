В Челябинске на перекрестке "ГАЗель" влетела в троллейбус

В Челябинске выясняют обстоятельства утреннего ДТП на перекрестке в центре города, где столкнулись два автомобиля и троллейбус. По имеющейся информации, пассажиры в общественном транспорте не пострадали.

© Российская Газета

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла около семи часов утра на перекрестке у Алого поля. 58-летний водитель BMW, гнавший по проспекту Ленина, врезался в "ГАЗель", 63-летний водитель которой пересекал перекресток по Свердловскому проспекту. Причем, по предварительным данным, на разрешающий сигнал светофора. От удара "ГАЗель" откинуло на троллейбус, ожидавший зеленого сигнала светофора перед перекрестком.

"В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водители BMW и "ГАЗели", - отметили в правоохранительным ведомстве.

Там просят водителей особенно внимательно следить за сигналами светофора, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты.