Популярные в России комики попали в аварию в США

Популярные стендап-комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП во время своего путешествия по США. Об аварии Дедищев рассказал в Telegram-канале.

По словам комика, все произошло, когда они проезжали штат Нью-Мексико и наткнулись на посторонний предмет на дороге. При этом пострадало несколько автомобилей, и комики были вынуждены сначала общаться с полицией, а потом погрузить свою Kia на эвакуатор, так как машина нуждается в ремонте.

«Там все тачки попали в эту аварию. (...) И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», - заявил он, отметив, что рядом с местом аварии нет ни гостиниц, ни домов.

Затем Дедищев записал еще одно видео, в котором рассказал, что с ними все хорошо и они «едут».

В свою очередь Евгений Чебатков признал, что авария могла закончиться серьезными последствиями, но их «спасли» габариты автомобиля. При этом у машины сильно пострадали колеса, пишет Telegram-канал Shot.

Ранее звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили рассказал, что попал в ДТП в Москве. По словам юмориста, авария произошла из-за того, что он не справился с управлением на мокрой дороге.