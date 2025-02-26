Несколько автомобилей столкнулось на Тверском бульваре

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Тверском бульваре, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Тверском бульваре в районе д. 26 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.

Движение в районе места ДТП было полностью перекрыто, однако в данное время оно полностью восстановлено.