В Ростовской области водитель Changan сбил школьницу

В Ростовской области в городе Цимлянске водитель на автомобиле Changan сбил 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

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«Авария произошла на Свердлова. Ребенок перебегал дорогу там, где не положено, и попал под колеса «Чангана», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал видео, снятое на видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, как машина сбивает школьницу, после чего несовершеннолетняя от удара отлетает на несколько метров и приземляется на заснеженную дорогу. Далее на записи с другого ракурса видно, что автомобиль останавливается, и водитель подбегает к пострадавшей.

По информации источника, школьницу госпитализировали с травмами. По предварительной информации, несовершеннолетняя слушала музыку в наушниках и вышла на проезжую часть в неположенном месте.

До этого сообщалось, что в Челябинске несколько подростков бросали мусор на припаркованные автомобили и снимали происходящее на видео.

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