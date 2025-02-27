Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминском округе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около 18:00 мск. Артист был за рулем Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу. По информации Mash, пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Кроме того, у нее может быть сотрясение.

По словам пенсионерки, при переходе она убедилась, что машин рядом нет, однако неожиданно на дороге появилась иномарка. От более серьезных последствий ее спасла реакция — пострадавшая отскочила в сторону. Женщина утверждает, что Буйнов все видел, однако не стал проверять, в порядке ли пешеход. Он якобы прятался от нее и хотел уехать с места ДТП.

Онкобольному Александру Буйнову поможет государство

Ранее СМИ сообщили, что у Буйнова произошел рецидив онкологического заболевания. В начале февраля Mash писал, что 74-летний народный артист получит полугодовой курс лекарств общей стоимостью в 1 млн рублей. Препараты оплатит государство.