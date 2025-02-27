Стало известно, какое наказание грозит сбившему пенсионерку Буйнову

Певец Александр Буйнов может лишиться водительских прав из-за ДТП, в результате которого он сбил пенсионерку. Об этом сообщает Shot.

Как отмечается, наказание, которое получит певец, может зависеть от итогового заключения врачей после обследования пострадавшей. В случае легкого вреда здоровью Буйнов должен будет заплатить штраф от 3750 до 7500 рублей. Кроме того, его лишат прав на срок от года до полутора лет.

Если травмы будут средней тяжести, певцу назначат штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет, говорится в материале.

«В случае, если здоровью Аллы Николаевны нанесен тяжкий вред, что маловероятно, то накажут Буйнова по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По ней грозит вплоть до 7 лет лишения свободы», - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что врачи диагностировали у женщины разрыв связки левого надколенника, она также получила ушибы. В настоящее время пострадавшая находится на обследовании.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминском округе. Инцидент произошел около 18:00 мск. Артист был за рулем Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу.