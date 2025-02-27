В Подмосковье поезд протаранил фуру на переезде

Пассажирский поезд Москва - Краснодар протаранил фуру на перегоне Барыбино - Михнево в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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Водитель фуры выехал на переезд перед поездом. Машинист пытался остановить состав, но не успел. Очевидцы сообщают, что водитель фуры не пострадал.

На место для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия выехал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров. Ведомство начало проверку.