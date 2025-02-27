В Подмосковье поезд протаранил фуру на переезде
Пассажирский поезд Москва - Краснодар протаранил фуру на перегоне Барыбино - Михнево в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Водитель фуры выехал на переезд перед поездом. Машинист пытался остановить состав, но не успел. Очевидцы сообщают, что водитель фуры не пострадал.
На место для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия выехал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров. Ведомство начало проверку.