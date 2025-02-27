Водитель протаранил шесть машин в Москве

Водитель протаранил шесть автомобилей на Гольяновской улице в Москве. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, злоумышленник попытался скрыться с места преступления. Его задержали, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее народный артист РФ Александр Буйнов сбил женщину в подмосковной Апрелевке. Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.

Сын сбитой женщины рассказал, что его мать плохо себя чувствует. По его словам, Буйнов после ДТП стоял в стороне и не извинился.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева уточнила, что наказание для певца за случившееся будет зависеть от нанесенного пострадавшей вреда. Если у женщины будут травмы легкой или средней степени тяжести, то артисту грозит штраф или лишение прав, если тяжелой – ограничение или лишение свободы, а также принудительные работы.