Пассажирский автобус столкнулся с Nissan под Новосибирском

Прокуроры выясняют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей в пятницу в Бердске Новосибирской области. В ДТП пострадал один из пассажиров автобуса.

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По информации надзорного органа, дорожный инцидент произошел на улице Химзаводской, неподалеку от территории местного пассажирского автопредприятия. Ехавший по шестому маршруту автобус столкнулся с Nissan X-Trail. Госпитализирован один из пассажиров автобуса, информации о характере полученных травм и состоянии пассажира пока нет.

По предварительным данным, автобус мог выехать на встречную полосу. Судя по фото с места ДТП, выложенным жителями Бердска в соцсетях, произошло лобовое столкновение, у иномарки практически полностью смят капот. В прокуратуре уточнили, что водитель Nissan X-Trail не пострадал.