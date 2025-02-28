В Тольятти "Приора" протаранила фуру

35-летняя женщина на LADA Priora ехала по ул. Борковской в сторону ул. Коммунальной и врезалась в попутный грузовик MAN, за рулем которого был 21-летний парень. Владелицу легковушки госпитализировали.

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В 9:50 в Сызранском районе 55-летний мужчина на УАЗ двигался по трассе М5 "Урал" и на 912-м км врезался в грузовую "Газель" под управлением 35-летнего водителя.

В 16:10 в Самаре на ул. Арена 2018 43-летний мужчина на ВАЗ-21703 при перестроении столкнулся с попутным Chevrolet Aveo под управлением 22-летней девушки. После этого иномарку повело, она задела бордюр и опрокинулась, водителя "Шевроле" медики забрали в больницу.

В Приволжском районе в 16:29 76-летний пенсионер на LADA Granta ехал по дороге " Ильмень-Томанский" и на 55-м км пути на перекрестке не пропустил внедорожник УАЗ "Патриот" - они столкнулись. От удара "Гранта" вылетела в кювет и опрокинулась, водителя госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 8 ДТП, в которых 8 человек пострадали, а один погиб. Инспекторы выявили 391 нарушение ПДД, в том числе 19 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде и 43 факта незаконной тонировки.