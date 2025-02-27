Трассу М-12 перекрыли из-за грандиозного пожара

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила, что после столкновения двух автомобилей — кроссовера и автопоезда — оба транспортных средства загорелись. Это, как уточняет полицейское ведомство, произошло 27 февраля около 15:30 на 126-м километре платной автодороги «Восток».

© ГУ МЧС по Владимирской области

В свою очередь, как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, в результате аварии загорелась цистерна, перевозившая 27 тонн масла, — горящей жидкостью залило поезжую часть, так что движение пришлось перекрывать.

Общая площадь пожара, как уточняют спасатели, составила 200 квадратных метров, но пострадавших нет. Для ликвидации последствий пришлось привлечь 32 человека и 10 единиц техники.

В свою очередь, госкомпания «Автодор» уточняет, что сейчас автомобилистам нельзя осуществить сквозное движение: в сторону Владимира трассу нужно покинуть на 125-м километре, а в сторону Москвы — на 183-м.