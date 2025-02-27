Водитель каршеринга насмерть сбил людей на остановке

Два человека погибли в крупной аварии с участием автомобиля каршеринга в Нижнем Новгороде.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел около 20.00 на улице Землячки. Водитель потерял управление, и машина вылетела на остановку, где люди ждали транспорт.

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В аварии пострадали пять человек. На месте работают оперативные службы, прокуратура региона начала проверку.