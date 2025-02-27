Юноша на каршеринге насмерть сбил двух людей на остановке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 18-летний юноша за рулем каршерингового автомобиля влетел в автобусную остановку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины.

Инцидент произошел около 20:00 вечера 27 февраля на улице Землячки в Сормовском районе города. Арендованный автомобиль вылетел на остановку, где люди ожидали транспорт. Помимо погибших в аварии пострадал еще один человек, который получил травмы, но выжил.

В автомобиле находились четыре человека: сам водитель и трое его знакомых. Они также получили серьезные травмы. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из автомобиля. По предварительным данным, водитель значительно превысил скорость и потерял контроль над машиной, передает Telegram-канал 112.

Утром того же дня один человек погиб и один пострадал в аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве.