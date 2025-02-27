В Москве автомобиль сбил нарушившего несколько ПДД курьера

На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера, который нарушил сразу несколько правил ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

© ТАСС

Уточняется, что инцидент произошел на Тушинской улице в районе дома №4.

«Автомобиль сбил курьера, который нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Движение на месте ДТП не затруднено», — говорится в тексте.

О состоянии курьера ничего неизвестно, но, согласно записи видеонаблюдения, после столкновения он встал с асфальта и пошел в сторону своего велосипеда.

В связи с произошедшим Дептранс напомнил велосипедистам и пользователям самокатов о необходимости спешиваться на пешеходном переходе и везти свое транспортное средство рядом с собой.