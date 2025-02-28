В Новосибирске машина скорой помощи попала в аварию

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска. В результате в аварии пострадала фельдшер, сообщили журналистам в городской Госавтоинспекции.

Женщина 1995 года рождения за рулем автомобиля Audi A6 ехала по улице Бориса Богаткова, когда столкнулась с машиной скорой помощи, которая двигалась с применением специальных световых и звуковых сигналов.