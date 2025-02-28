"Газель" перевернулась в Кемерове

В Кемерове произошло ДТП с участием внедорожника и "ГАЗели", принадлежащей известной сети общественного питания.

В Кемерове днем 28 февраля произошло серьезное ДТП в микрорайоне Южный. Два транспортных средства столкнулись на пересечении улиц Баумана и Юрия Двужильного.

По словам очевидцев, иномарка Toyota Land Cruiser не предоставила преимущество автомобилю "ГАЗель", перевозившему продукцию сети кафе. В итоге у внедорожника оказалась серьезно разбита передняя часть, а "легковушка" с бутербродами перевернулась.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов.

На место прибыли экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

Ранее редакция сообщала, что власти Кемерова ответили на вопрос о возвращении автобуса № 35 на улицу Сибиряков-Гвардейцев.