Автобус врезался в остановку с людьми в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку с людьми — как минимум один человек погиб.

Согласно имеющейся информации, ДТП произошло рядом со станцией метро «Московская». Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно, но источник подтвердил гибель одного человека.

Предварительной причиной ДТП называют ошибку водителя — источник сообщает, что ему могло стать плохо во время входа в поворот. В результате он не справился с управлением и врезался в другой автобус и легковушку. При этом в остановку, по словам очевидцев, врезался уже второй автобус — тот, который был задет первым.

В данный момент на месте аварии работают соответствующие службы.