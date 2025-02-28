Названа предварительная причина ДТП с въехавшим в остановку в Петербурге автобусом

Водитель пассажирского автобуса, въехавшего в остановку в Санкт-Петербурге, не справился с управлением. Предварительную причину аварии назвали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, ООО «Домтрансавто».

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По информации издания, водитель мог уснуть за рулем. При этом отмечается, что перед рейсом мужчина прошел медосмотр.

«Режим труда и отдыха был соблюден. Водитель прошел предрейсовый медицинский контроль», — заявили в пресс-службе перевозчика.

В свою очередь, 78.ru пишет, что находившийся за рулем автобуса россиянин почувствовал себя плохо, о чем он рассказал полицейским.

Ранее в сети появилось видео смертельной аварии. На кадрах видно, как автобус делает резкий поворот, врезается в несколько авто, после чего выезжает на пешеходную часть и сносит остановочный павильон.