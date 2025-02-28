В Новой Москве в столкновении самосвала с автомобилем погибли два человека
Легковой автомобиль и два самосвала столкнулись в Новой Москве, погибли два человека.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"На улице Александра Печерского в районе СНТ "Дубрава" произошло столкновение двух самосвалов и легкового автомобиля. Погибли два человека в последнем", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после ДТП один из пострадавших был еще жив, но прибывшие медики не смогли ему помочь. На месте работает следственно-оперативная группа.