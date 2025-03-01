В Краснодаре в ДТП погибли три человека

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, еще один пассажир получил травмы в результате столкновения трех машин, которое произошло в Краснодаре, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Kia Ceed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с Geely, который двигался на зеленый сигнал светофора. После этого Kia Ceed продолжил движение и столкнулся со стоящим автомобилем Kia Bongo.